Президенты Франции и США обсудили инцидент со шпионажем американских спецслужб

Ситуацию, связанную с сообщениями СМИ о массовой прослушке телефонов французских граждан, обсудил по телефону с президентом Франции Франсуа Олландом глава администрации США Барак Обама, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Белый дом.

"Соединенные Штаты и Франция являются союзниками и друзьями и поддерживают тесные рабочие отношения по широкому кругу вопросов, включая безопасность и разведку, - говорится в заявлении Белого дома. - Президент /Обама/ и президент Олланд обсудили недавние публикации в прессе - некоторые из них искажают нашу деятельность, а некоторые поднимают законные вопросы, которые имеются у наших друзей и союзников по поводу того, как эти /разведывательные/ возможности используются".

В Белом доме напомнили, что Обама распорядился пересмотреть весь процесс сбора разведывательной информации спецслужбами США, чтобы не допустить нарушения права граждан на неприкосновенность частной жизни. "Оба президента согласились с тем, что необходимо продолжать обсуждение этих вопросов по дипломатическим каналам", - указывается в его заявлении.

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Главы двух государств обсудили также "продолжающееся насилие в Сирии и необходимость политического урегулирования кризиса".

Как сообщила в понедельник газета "Монд", в период с 10 декабря 2012 года по 8 января текущего года Агентством национальной безопасности США, занимающимся электронной разведкой, был осуществлен перехват 70,3 млн телефонных разговоров и СМС-сообщений. По мнению газеты, кроме лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, прослушивались разговоры сотрудников французской администрации, бизнесменов и политиков. В Белом доме не подтвердили, но и не опровергли этой информации, вызвавшей возмущение официального Парижа.

Французские власти назвали действия американских спецслужб недопустимыми. Для разъяснений в МИД Франции был вызван посол США в Париже Чарльз Ривкин.