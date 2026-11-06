Доходы России от нефти и газа достигли полуторагодичного рекорда

Объем доходов от продажи сырья достиг самого высокого уровня с апреля 2025 года.

Нефтегазовые доходы бюджета Российской Федерации выросли до самого высокого уровня за 19 месяцев на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и подорожания нефти. Об этом сообщила The Moscow Times со ссылкой на данные российского Минфина.

В октябре российский бюджет получил 971,2 млрд рублей (около 11,9 млрд долл.) налоговых поступлений от нефтегазового сектора. Это на 82,6 млрд рублей (примерно 1 млрд долл.), или 9,3%, больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По сравнению с сентябрем поступления выросли на 518,8 млрд рублей (около 6,3 млрд долл.).

Нефтегазовые доходы российского бюджета достигли самого высокого показателя с апреля 2025 года. При этом поступления от ключевого налога на добычу полезных ископаемых установили рекорд с февраля 2024 года. В октябре они составили 1,122 трлн рублей (около 13,7 млрд долл.), что на 39% больше, чем в сентябре, и почти вдвое превышает показатель за аналогичный месяц прошлого года.

Видео дня

Кроме того, 385,6 млрд рублей (около 4,7 млрд долл.) бюджет получил от налога на дополнительный доход, который уплачивается ежеквартально. Нефтяным компаниям вернули ещё большую сумму – 415 млрд рублей (примерно 5,1 млрд долл.) в виде субсидий на поддержку нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов отмечает, что рост нефтегазовых доходов российского бюджета обеспечивается благоприятной ценовой конъюнктурой. Если в сентябре средняя цена барреля российской нефти Urals составляла 92 доллара, то в октябре она выросла до 101,46 доллара. Это самый высокий показатель с 2014 года.

По итогам января–октября российский бюджет получил 6,44 трлн рублей (около 78,7 млрд долл.) нефтегазовых доходов. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время разрыв постепенно сокращается: в июле–сентябре падение составляло 17%, в июне – 23%, а в мае достигало 30%.

Изначально российский Минфин планировал получить в 2026 году 8,92 трлн рублей (около 109 млрд долл.) налоговых поступлений от нефтегазового сектора. Однако в октябре ведомство пересмотрело прогноз в сторону понижения – до 7,58 трлн рублей (примерно 92,7 млрд долл.).

Это самая низкая оценка со времён пандемии COVID-19. Для сравнения: в прошлом году нефтегазовые доходы России сократились на 24% – до 8,48 трлн рублей (около 103,7 млрд долл.), установив пятилетний минимум.

"Для нефтяных компаний дорогая нефть также означает увеличение выручки, хотя высокие налоги и транспортные расходы будут сдерживать рост прибыли", – отмечает Чернов.

Он добавил, что для российского бюджета гораздо важнее, как долго сохранятся высокие цены на нефть, ведь кратковременный их рост не компенсирует потери нефтегазовых доходов в предыдущие периоды.

Нефтегазовые доходы Кремля – последние новости

В сентябре 2026 года нефтегазовые доходы федерального бюджета России сократились на 22,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В то же время по сравнению с августом поступления выросли на 6,7% – тогда они опустились до самого низкого уровня с января.

В августе стало известно, что дефицит российского бюджета резко увеличился, несмотря на рост доходов от энергоносителей на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива. Причиной стало дальнейшее наращивание Кремлем расходов на войну против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: