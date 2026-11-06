Спутниковые снимки показали, как быстро Россия строит новые базы для запуска 'Гераней'

Москва делает ставку на расширение сети таких баз.

За несколько месяцев Россия превратила пустое поле вблизи военного аэродрома Миллерово в Ростовской области в масштабный комплекс для запуска ударных беспилотников. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компаний Planet Labs и Vantor, проанализированные Business Insider.

На фотографии, сделанной 8 августа, видно, что поле вблизи Миллерово на тот момент было фактически пустым. К 12 сентября появилась основа для строительства комплекса: проложены дороги и расчищена земля для пусковых установок и зданий. К 12 октября уже были отчётливо видны складские помещения и вспомогательные здания.

По состоянию на 27 октября на территории комплекса уже было обустроено как минимум восемь площадок, однако часть инфраструктуры еще оставалась незавершенной. Брейди Африк, аналитик по открытым данным Американского института предпринимательства, анализируя снимки, отметил, что там ещё не установлены катапультные рельсы, а здания для хранения оборудования и боеприпасов, вероятно, всё ещё возводятся.

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По оценкам американских экспертов, новый объект, вероятно, предназначен для использования реактивных дронов "Герань-5".

"Наиболее очевидным признаком являются две удлиненные катапульты для запуска дронов, установленные на краю площадки", – заявил Спенсер Фарагассо, старший научный сотрудник Института науки и международной безопасности.

Аналитики обращают внимание на скорость строительства: Россия все лучше осваивает создание стандартизированной инфраструктуры для массового применения беспилотников. По оценкам, после завершения работ объект сможет обеспечивать до 100 запусков в сутки.

"Здесь вызывает беспокойство тот факт, что Россия смогла построить этот объект за столь короткие сроки", – сказал он, добавив, что это показывает, что Кремль приобретает опыт и знания в быстром строительстве своих баз беспилотников.

Особое беспокойство вызывают реактивные "Герань-5", которые значительно быстрее предыдущих моделей. Это затрудняет их перехват украинскими дронами-перехватчиками и может увеличить нагрузку на систему противовоздушной обороны Украины.

Эксперты считают, что Москва делает ставку на расширение сети таких баз, чтобы увеличить масштабы воздушных атак по Украине.

"Если одну базу атакуют и уничтожат крылатыми ракетами или баллистическими ракетами, другую, вероятно, можно будет быстро построить", – считает Фарагассо.

Российские реактивные беспилотники

Как сообщал УНИАН, ранее военный эксперт Иван Киричевский предупреждал, что Россия может создать ударные реактивные беспилотники со скоростью полета на уровне 800 километров в час.

Говоря о том, что Россия работает над созданием нового поколения таких реактивных дронов-камикадзе, он отметил, что подробностей об этом пока нет. Поэтому пока можно исходить лишь из предположений о том, что это могут быть реактивные БПЛА со скоростью 800 км/ч. В частности, он упоминает российский проект Ту-300 "Коршун" 1990-х годов.

По словам эксперта, этот проект был попыткой россиян создать многоцелевой реактивный БПЛА на базе Ту-141 "Стриж", который должен был иметь два варианта исполнения – разведывательный (с аппаратурой радиотехнической разведки) или ударный (с подвеской авиабомб на внешних узлах). При взлетной массе в 4 тысячи килограммов "Коршун" должен был нести 1 тыс. кг полезной нагрузки. Крейсерская скорость его полета – 950 км/ч, а дальность применения – от 300 до 600 км.

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