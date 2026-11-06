ВАКС начал избирать меру пресечения фигуранту дела 'Карфаген' Дуке

Фигурант готов оказывать всяческое содействие следствию и заверил, что не собирается бежать за границу.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) приступил к выбору меры пресечения в отношении первого заместителя руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ и фигуранта дела "Карфаген" Сергея Дуцы.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на вопросы журналистов Дука сначала не отвечал, но затем заявил, что прокурор САП намеренно затягивает рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения.

Также он отказался комментировать врученное ему подозрение и заявил, что его уголовное преследование – это месть со стороны директора НАБУ.

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"Я готов оказывать любое содействие следствию. Я не собираюсь бежать за границу", – сказал Дука.

По его словам, залог в 100 млн грн для него равносилен содержанию под стражей без альтернативы.

Кроме того, Дука отметил, что бойцы "Альфы" вступили в конфликт со спецназовцами НАБУ, поскольку он – охраняемое лицо, и "Альфа" отреагировала на сигнал о нарушении периметра его дома. Он утверждает, что около 05:20 детективы НАБУ пытались перелезть через забор дома, где он проживает, после чего сработала охранная система.

Он рассказал, что бойцы "Альфы", которые его охраняли, лишь примерно через час выяснили, что это сотрудники НАБУ. Дука уверяет, что впустил бы детективов, если бы те связались с ним через калитку и сообщили о постановлении на обыск.

Задержание Дуки – что известно

Как сообщал УНИАН, Дуку задержали представители Национального антикоррупционного бюро Украины 4 ноября. Задержание произошло на фоне обнародования Национальным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой информации о разоблачении преступной организации, участники которой наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Впоследствии стало известно, что глава СБУ Александр Поклад освободил от занимаемых должностей двух высокопоставленных сотрудников СБУ, которые стали фигурантами расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген".

Отмечалось, что СБУ оказывает полную поддержку и содействует всем необходимым процессуальным действиям в указанных уголовных производствах.

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