Яценюк заявил, что ЕС против отсрочки отбывания наказания для Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после встречи лидеров оппозиции с министрами иностранных дел Польши и Швеции Радославом Сикорским и Карлом Бильдтом заявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

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«Даже если бы сама Тимошенко согласилась на такой вариант, то на это не согласен Европейский Союз. Ключевое требование Европейского Союза – это прекращение политических преследований, а не перерыв, отсрочка политических преследований, а остановка», - сказал он журналистам.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Швеции Карл Бильд заявляет, что украинская власть должна не только освободить экс-премьера Юлию Тимошенко, но и гарантировать, что она не будет вновь заключена после подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Дипломат назвал очевидным то, что на сегодняшний день украинская власть не выполнила выдвинутых условий, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе в ноябре.

Бильд сказал, что оценка спецпредставителей Европарламента Александра Квасьневского и Пэта Кокса будет иметь ключевое значение для решения Евросоюза подписывать или нет Соглашение об ассоциации с Украиной.