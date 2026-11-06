Netflix анонсировал долгожданный спин-офф сериала 'Очень странные дела': первые кадры

Новый сериал выйдет на экраны в 2028 году.

Стриминговый сервис Netflix официально анонсировал долгожданный спин-офф популярного фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things) под названием "Другие миры", выпустив первый тизер нового проекта.

События предстоящего сериала будут развиваться в 1950-х годах - за 30 лет до события оригинального шоу и за пару лет до Невадского эксперимента в бродвейской постановке "Первая тень".

"До Хоукинса был Марион. "Очень странные дела: Другие миры" новый сериал, только на Netflix в 2028 году", - говорится в описании официального анонса-тизера.

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Как отметили создатели сериала, братья Мэтт и Росс Дафферы, идея этого проекта у них возникла после выхода четвертого сезона "Очень странных дел" летом 2022 года.

"Мы уже много лет мечтаем о проекте "Другие миры: Приключение из вселенной "Очень странных дел"" и видеть, как эта идея воплощается в жизнь, одновременно невероятно и волнительно… Это все те же "Очень странные дела", но с совершенно новым взглядом, другой локацией, новыми героями и злодеями… Впрочем, больше мы пока рассказать не можем. Теперь займемся подбором актеров", заявили братья Дафферы, передает Variety.

"Очень странные дела: Другие миры" - что известно

Подробности сюжета "Других миров" пока держатся в секрете. Ранее Дафферы намекали, что новый проект расскажет о событиях, предшествовавших контакту Генри Крила с потусторонним веществом, которое наделило его сверхъестественными способностями.

Видеотизер "Других миров" фактически подтвердил эту информацию. Из него стало известно, что действие сериала развернется в 1955 году в городе Мэрион, штат Невада.

Над созданием "Других миров" работают братья Дафферы и Кейт Трефри, известная по сценарию "Очень странных дел" и пьесе "Первая тень". Трефри также займет должности шоураннера и исполнительного продюсера. Режиссером первых трех серий станет Джо Райт, который присоединится и к команде исполнительных продюсеров. Съемочный процесс организуют в Нью-Мексико.

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