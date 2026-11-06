На Южном мосту открыли дополнительную полосу движения с левого на правый берег

В направлении с правого на левый берег движение по-прежнему осуществляется по одной полосе.

В пятницу, 6 ноября, на Южном мосту в Киеве открыли движение по еще одной полосе в направлении с левого на правый берег столицы. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Таким образом, в этом направлении движение будет осуществляться по двум полосам. Проезд будет разрешен для транспортных средств весом до 10 тонн, а также наземного общественного транспорта.

В то же время в направлении с правого на левый берег движение по-прежнему будет осуществляться по одной полосе. Весовые ограничения остаются в силе.

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Движение по мостам Киева – другие новости

В результате ударов российских оккупантов на Южном мосту в Киеве через Днепр было зафиксировано несколько попаданий в разных местах. Из-за этого движение транспорта было ограничено или сильно затруднено.

30 октября на Южном мосту через Днепр в Киеве было возобновлено движение автотранспорта с левого на правый берег, позже в тот же день открыли движение по одной полосе в обратном направлении.

Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник сообщил, что в Украине в ближайшее время построят 21 альтернативную мостовую переправу через реки. В Киеве первые мосты заработают в начале 2027 года.

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