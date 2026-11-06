Зеленский назвал 'опасной' идею Трампа о новой системе безопасности в Европе

По его словам, со стороны России не поступает никаких сигналов о том, что она готова что-то сделать ради мира.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не владеет всеми деталями проекта новой системы безопасности для Европы, которую предлагает президент США Дональд Трамп. В то же время он предупредил, что потенциальная договоренность между Россией и Европой может быть опасной. Об этом глава государства сказал в пятницу, 6 ноября, в интервью журналисту CNN Джейку Тапперу.

"Я не вижу никаких проявлений и сигналов со стороны России о том, что она готова что-то делать. Думаю, именно поэтому это опасно. Когда они не хотят говорить о том, как закончить эту войну – я имею в виду Россию, – а хотят начать с новой архитектуры безопасности в Европе, – это опасно", – сказал он.

По словам Зеленского, это более опасно для Европы, чем для нас.

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Он пояснил, что Украина не является частью Европы – членом ЕС.

"Также мы не являемся членами НАТО. Поэтому я не говорю от имени НАТО и ЕС, но это опасно для всех нас. Мы все живем в Европе. Мы не хотим, чтобы произошла "Ялта-2". Мы не готовы к такому формату. Мы не хотим, чтобы Россия разделила нас", – сказал президент.

Он подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность – это ключевой вопрос для любого независимого государства. "Если вы хотите быть свободной, демократической страной, вам нужно, чтобы, как минимум, уважали ваш суверенитет и территориальную целостность", – добавил глава государства.

Новые идеи Трапа относительно соглашения

Как сообщал УНИАН, президент США заявил, что готовится масштабное соглашение, которое коснется не только Украины, но и всей Европы. По его словам, оно может охватить всю Европу.

Американский президент подтвердил, что встречался с Дмитриевым, однако отказался рассказывать, о чем именно они говорили.

Встреча состоялась на фоне активизации дипломатических контактов между Вашингтоном, Москвой и Киевом. В частности, представители администрации Трампа проводили отдельные переговоры с украинскими и европейскими чиновниками в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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