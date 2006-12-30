Ющенко о войне с Януковичем и специфической политике России

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО констатирует начало понимания между президентом, парламентом и правительством.

Об этом он сказал в итоговом интервью телеканала «Интер».

В частности, отвечая на вопрос, можно ли говорить о завершении «холодной войны» с Кабинетом министров после назначения Юрия ПАВЛЕНКО и Павла КАЧУРА председателями областных государственных администраций, В.ЮЩЕНКО отметил: «В какой-то мере, да. Я не скажу, что это точно окончательный признак».

Глава государства отметил, что после внесения изменений в Конституцию, между Секретариатом Президента и Кабинетом министров не было документа, в том числе закона, который бы регулировал их отношения, что в свою очередь, осложняло сотрудничество между тремя ветвями власти.

«Это первое свидетельство того, что парламент, Президент и правительство начинают находить формат сотрудничества», - отметил В.ЮЩЕНКО, комментируя назначение Ю.ПАВЛЕНКО и П.КАЧУРА.

Говоря об итогах 2006 года, Президент подчеркнул, что политикум начинает привыкать к политической конкуренции. В частности, В.ЮЩЕНКО привел пример проведения в Украине «честных и демократических выборов». «Не важно, каков их результат. Это люди выбирают. Кто-то может разочаровываться, кто-то может гордиться выборами с точки зрения достижений той или иной политической силы, но для нации главное достижение, что мы имеем возможность свободного выбора», - подчеркнул Президент, прибавив, что это - «фундаментальное достижение» Украины.

Среди других достижений Глава государства назвал получение Украиной статуса государства с рыночной экономикой и завершения процесса подготовки вступления во Всемирную торговую организацию. Президент верит, что Украина станет следующим, 151-м членом ВТО.

Отвечая на вопрос об отношениях Украины с Россией, В.ЮЩЕНКО отметил неизменность европейского курса нашего государства. Он напомнил, что Украина в 2006 году подписала большое соглашение о сотрудничестве, которое «говорит и о перспективе членства в ЕС». По словам В.ЮЩЕНКО, это «знаковая, стратегическая ось» для внешней политики Украины.

Что касается России, то по оценке В.ЮЩЕНКО, это государство ведет «специфическую внешнюю политику и она специфична не только в отношении Украины». «Она не менее специфична в отношении Германии, Франции, Польши или Беларуси, или Молдовы. Это всегда была непростая политика. Это не всегда политика с одним знаком. И поэтому мы вышли на идею формирования двусторонней комиссии Путин-Ющенко», - сказал он.

По словам В.ЮЩЕНКО, цель этой комиссии – решать все политические вопросы и стратегические вопросы для двусторонних отношений.