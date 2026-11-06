Дело 'Карфаген': высокопоставленный сотрудник полиции взят под стражу

Мера пресечения избрана без определения размера залога.

В рамках операции "Карфаген" Высший антикоррупционный суд взял под стражу заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска Национальной полиции Киевской области.

Как сообщает ВАКС в своем Telegram-канале, следственный судья удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины и применил к мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 января 2027 года включительно, без определения размера залога.

В суде добавили, что согласно материалам судебного дела этому лицу было сообщено о подозрении в участии в преступной организации, пособничестве в пытках, совершенных представителем государства, а также в пособничестве в изготовлении и сбыте поддельных денег (ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины).

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В то же время "Центр противодействия коррупции" отмечает, что речь идет об Александре Демьянчуке – "Консультанте".

Разоблачение преступной организации

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители разоблачили преступную организацию, которая наладила систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

Организатором был ранее неоднократно судимый мужчина, который привлек к преступной деятельности действующих высокопоставленных должностных лиц Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Национальной полиции и представителей криминальной среды.

Основателем и руководителем преступной организации был трижды судимый "Криминал". В состав организации входил также, в частности, "Консультант" – полицейский, который отвечал за безопасность, прикрывал преступную деятельность и координировал отдельные её направления.

5 ноября ВАКС избрал меру пресечения Владимиру Ценову, первому заместителю начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции. Речь идет о содержании под стражей до 3 января с альтернативой внесения залога в размере 15 миллионов гривен. По словам прокурора, Ценов в течение как минимум полугода "крышевал" колл-центры.

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