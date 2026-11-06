Tesla сворачивает производство своей наиболее противоречивой модели

Cybertruck подвергся критике за слишком радикальный дизайн и многочисленные технические недостатки.

Tesla намерена прекратить выпуск электропикапа Cybertruck на техасском заводе примерно в середине 2027 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Илон Маск в сети X.

"Tesla планирует постепенно свернуть производство Cybertruck на заводе Gigafactory Texas примерно в середине следующего года, чтобы освободить производственные мощности для наращивания выпуска Cybercab", – говорится в сообщении.

Электропикап Tesla Cybertruck выпускается на единственном заводе, расположенном в городе Остин, штат Техас. Теоретически Маск может перенести производство на другую площадку, однако компания пока не объявляла о поиске нового завода для пикапа. Это особенно важно, учитывая, что коммерческие результаты Cybertruck оказались значительно скромнее первоначальных амбиций Маска.

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Впервые представленный в ноябре 2019 года Cybertruck не походил ни на один другой автомобиль на дорогах. С кузовом из нержавеющей стали он больше напоминал транспортное средство из научно-фантастического фильма, чем обычный американский пикап. Именно этого и добивался Маск: он хотел коренным образом изменить сегмент, и Tesla действительно создала автомобиль, который трудно было назвать заурядным.

Впрочем, оригинальный дизайн не гарантирует коммерческого успеха. Изначально Tesla планировала установить стартовую цену Cybertruck на уровне 39 900 долларов, однако когда в ноябре 2023 года начались первые поставки покупателям, базовая версия стоила значительно дороже. Последующие изменения цен сделали электрический пикап ещё менее привлекательным для потенциальных покупателей.

По состоянию на ноябрь 2026 года официальная цена на новые Tesla Cybertruck в США составляет от 82 490 долл. до 102 490 долл. (3 748 610 - 4 657 474 грн), в зависимости от комплектации. Для американского рынка это очень дорого. Фактически такая стоимость относит Cybertruck к сегменту премиальных автомобилей.

По данным Motor1, в свое время компания Маска планировала выйти на годовое производство 250 тысяч пикапов, однако реальные продажи оказались значительно ниже.

По оценкам аналитической платформы Kelley Blue Book, за первые девять месяцев 2026 года Tesla продала в США 11 586 Cybertruck, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным журнала Car and Driver, общие продажи модели с момента выхода на рынок составляют чуть менее 71 тысячи единиц.

Пикап также столкнулся с несколькими отзывами и жалобами на качество сборки, что еще больше осложнило его коммерческий успех. Не способствовал продажам и неоднозначный дизайн. Радикальный внешний вид пришелся по душе некоторым покупателям, однако этого оказалось недостаточно. Другие так и не смогли избавиться от впечатления, что кто-то "просто вывез на дороги общего пользования конструкцию из нержавеющей стали, сложенную по принципу оригами".

Теперь Tesla планирует выделить больше производственных мощностей для Cybercab – специально разработанного беспилотного автомобиля. Двухместное роботакси не имеет руля и педалей, что отражает стремление Маска превратить Tesla в одного из ключевых игроков в сфере автономного транспорта.

Компания Tesla – последние новости

Несмотря на неудачу Cybertruck, компания Илона Маска продолжает удерживать сильные позиции на рынке электромобилей и рассчитывает на дальнейший рост. Недавно Tesla представила новое поколение электрического спорткара Roadster, способного отрываться от земли и выполнять сальто в воздухе. Для этого автомобиль оснащен десятью реактивными ускорителями, разработанными на основе технологий SpaceX.

Огромной популярностью в мире пользуется Tesla Model Y. По данным портала Focus2Move, в январе-сентябре 2026 года кроссовер стал самым популярным автомобилем в мире (на рынке новых авто), опередив даже легендарную Toyota Corolla. Третье место занял пикап Ford F-Series.

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