Число студентов старше 25 лет за время войны увеличилось в восемь раз.

В январе 2027 года в украинских вузах начнётся повторная проверка студентов в возрасте старше 25 лет. Об этом сообщил глава Государственной службы качества образования (ГСКАО) Руслан Гурак в ходе встречи с ректорами высших учебных заведений.

По его словам, количество студентов старше 25 лет выросло примерно с 30 тысяч в 2021–2022 годах до 217 770 человек.

Он отметил, что в некоторых учебных заведениях такие студенты составляют до 98% контингента.

Видео дня

Гурак подчеркнул, что проверки ГСКА выявляют многочисленные нарушения при зачислении, обучении и оценке студентов. Ректоров призвали проверить результаты обучения в ходе текущей сессии.

В январе 2027 года ГСЯО планирует повторно проанализировать ситуацию в университетах.

Проверки ГСКАО в учебных заведениях

Как сообщал УНИАН, в июне Государственная служба качества образования уже проводила проверки в учебных заведениях.

В прошлом году по их итогам отчислили почти 30 тысяч человек. Речь идет о студентах, имеющих право на отсрочку от мобилизации, поскольку количество мужчин в возрасте старше 25 лет, обучающихся в колледжах и вузах, за время полномасштабной войны выросло почти в восемь раз.

Гурак рассказал, что в ходе проверок были выявлены, в частности, нарушения при зачислении этой категории студентов, в организации образовательного процесса и посещаемости занятий. По его словам, проблема по-прежнему остается масштабной.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения в системе образования в целом на всех уровнях – профессионально-технического, высшего, аспирантуры и докторантуры – обучались в среднем плюс-минус 30 000 студентов-мужчин старше 25 лет. По состоянию на 1 мая этого года в системе обучаются 230 000 таких студентов.

Вас также могут заинтересовать новости: