Россия показала запуск малогабаритных крылатых ракет с вертолета Ми-28

На кадрах видно, как Ми-28 запускает ракету с пилона под коротким крылом.

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором ударный вертолёт Ми-28НМ запускает малогабаритную крылатую ракету во время боевых действий против Украины.

Об этом сообщает Defence Blog. По оценкам обозревателей, на видео может быть ракета S8000 "Бандероль" или её близкий аналог Dan-T. Обе модели оснащены реактивным двигателем и относятся к категории относительно недорогих средств поражения.

На кадрах видно, как Ми-28НМ запускает ракету с пилона под коротким крылом. В то же время точный тип ракеты, дата запуска и цель, по которой наносился удар, официально не разглашаются.

Видео дня

Российская сторона заявляет, что дальность полета этих ракет может достигать 500 км. "Бандероль" может нести 50 кг боевой части, тогда как Dan-T – 135 кг. По конструкции и применению они работают как небольшие крылатые ракеты – летят по заданному маршруту на малой высоте с помощью реактивного двигателя, управляются с помощью спутниковой и инерциальной навигации и доставляют боеголовку к цели без возврата.

Ранее их запускали с наземных установок, а также с различных типов авиационных платформ – вертолета Ми-28 и истребителей Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34 и Су-57.

Аналитики считают, что особенностью новой демонстрации стало подтверждение того, что Россия интегрирует такие боеприпасы и на ударные вертолёты Ми-28НМ.

"Бандероль" и "Дань-Т" – что известно

Как сообщал УНИАН, в следующем году россияне планируют изготовить около 10 тысяч перспективных ракет "Дань-Т".

Крылатая ракета "Дань-Т" по состоянию на август могла запускаться как с наземных, так и с воздушных платформ. Запуски могут осуществляться с самолетов Су-25СМ3, Су-30СМ, Су-34, Су-57 и вертолета Ми-28.

"Дань-Т" рассчитана на поражение бронетехники, укрепленных полевых позиций и легкой инфраструктуры. Технические характеристики схожи с S8000 "Бандероль" – боеприпасом, запускаемым с вертолета Ми-28 и тяжелого БПЛА "Орион".

"Бандероль" – относительно дешевое новое оружие, которое несет меньший боезаряд, чем обычные крылатые ракеты, но может вынудить Украину задействовать те же ограниченные и дорогостоящие средства ПВО для его перехвата. Россия применила ракеты "Бандероль" во время ночного масштабного нападения на Украину в четверг, что стало очередным примером всё более частого использования Москвой недорогого оружия, предназначенного для преодоления средств ПВО Украины.

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