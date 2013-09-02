Арабские страны просят ООН принять меры против правительства Асада

В окончательном варианте текста резолюции, принятой организацией, содержится призыв "предпринять необходимые и сдерживающие шаги против виновников преступления, за которое несет ответственность сирийский режим".

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Министры иностранных дел стран ЛАГ провели в воскресенье заседание в Каире, на котором обсуждалась ситуация в Сирии, сообщает ВВС.

Лига арабских государств уже обвинила правительство Сирии в том, что в конце августа его силы применили химическое оружие в одном из пригородов Дамаска.

Однако до сих пор ЛАГ не призывала к военному вмешательству извне в сирийский конфликт.

В кулуарах Саудовская Аравия и Катар призывали к свержению правительства Башара Асада, однако другие страны - среди которых Египет, Иордания и Ливан – настаивали на необходимости дипломатического разрешения конфликта.

Напомним, очередное обострение обстановки в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Стороны конфликта неоднократно заявляли о своей непричастности, обвиняя в случившемся оппонентов.

Власти США обнародовали в пятницу сокращенную версию доклада с данными разведки, в котором возложили на режим Башара Асада ответственность за химатаку под Дамаском 21 августа. По данным американской стороны, тогда погибли по меньшей мере 1 тысяча 429 сирийцев.

Президент США Барак Обама 31 августа направил законодателям формальный запрос на одобрение военной операции. Согласно проекту резолюции, задачей Пентагона будет лишить сирийский режим возможности использовать оружие массового уничтожения.

Необходимость военного удара обосновывается в проекте документа тем, что действия сирийских властей являются нарушением международных норм, в частности конвенции о запрещении химоружия и резолюции 1540 Совета Безопасности ООН. Вместе с тем, в документе подчеркивается, что урегулирование конфликта в Сирии может быть только политическим.