Сенат США намерен изменить проект резолюции по Сирии

"Документ планируется доработать в сенате", — сообщил журналистам сенатор-демократ Патрик Лихи.

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По его словам, многие законодатели считают, что в предложении администрации не хватает конкретики, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Резолюция должна быть прописана более четко, чтобы быть принятой, считает сенатор.

Президент США Барак Обама в субботу направил законодателям формальный запрос на одобрение военной операции. Согласно проекту резолюции, задачей Пентагона будет лишить сирийский режим возможности использовать оружие массового уничтожения.

Необходимость военного удара обосновывается в проекте документа тем, что действия сирийских властей являются нарушением международных норм, в частности конвенции о запрещении химоружия и резолюции 1540 Совета Безопасности ООН. Вместе с тем, в документе подчеркивается, что урегулирование конфликта в Сирии может быть только политическим.