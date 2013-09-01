Саудовская Аравия призвала арабские страны поддержать оппозицию в Сирии

19:48, 01 сентября 2013
Мир
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Глава МИД Саудовской Аравии Сауд аль-Фейсал в воскресенье призвал арабские государства оказать поддержку сирийской оппозиции, которая ведет вооруженную борьбу с силами президента Башара Асада.

Саудовская Аравия призвала арабов выступить против Асада

Комментарий чиновника прозвучал на пресс-конференции в Каире перед встречей глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) по ситуации в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Напомним, очередное обострение обстановки в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Стороны конфликта неоднократно заявляли о своей непричастности, обвиняя в случившемся оппонентов.

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