Саудовская Аравия призвала арабские страны поддержать оппозицию в Сирии
19:48, 01 сентября 2013Мир
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Глава МИД Саудовской Аравии Сауд аль-Фейсал в воскресенье призвал арабские государства оказать поддержку сирийской оппозиции, которая ведет вооруженную борьбу с силами президента Башара Асада.
Саудовская Аравия призвала арабов выступить против Асада
Комментарий чиновника прозвучал на пресс-конференции в Каире перед встречей глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) по ситуации в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Напомним, очередное обострение обстановки в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Стороны конфликта неоднократно заявляли о своей непричастности, обвиняя в случившемся оппонентов.
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