Саудовская Аравия призвала арабские страны поддержать оппозицию в Сирии

Комментарий чиновника прозвучал на пресс-конференции в Каире перед встречей глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) по ситуации в Сирии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Напомним, очередное обострение обстановки в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Стороны конфликта неоднократно заявляли о своей непричастности, обвиняя в случившемся оппонентов.