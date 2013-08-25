Эксперты ООН надеются беспрепятственно изучить место химатаки в Сирии

«Это должно сработать», - ответил он на вопрос журналистов, есть ли у экспертов договоренности с оппозицией о гарантиях безопасности и как они должны сработать на практике, передает РИА Новости.

В воскресенье правительство Сирии договорилось о графике посещений экспертами ООН мест, где, предположительно, применялось химоружие. Расследование инспекторы ООН начнут в понедельник. Готова ли сирийская оппозиция пропустить экспертов на подконтрольные ей территории, не сообщалось.

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Группа специалистов ООН по химическому оружию прибыла в страну 18 августа. Инспекторы должны установить сам факт применения химического оружия, а не то, кем именно оно было предположительно применено.