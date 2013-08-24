Сирийский телеканал показал обнаруженные у повстанцев химвещества

На кадрах, транслируемых каналом, видны несколько пластиковых канистр, мешки с белым порошком, металлические емкости, бытовые баллоны для сжиженного природного газа, разобранные гранаты, снаряды РПГ и коробки с противогазами.

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На двух металлических сосудах зеленого цвета надпись по-арабски "Сделано в Саудовской Аравии", сообщает РИА Новости.

Оператор телеканала фиксирует внимание зрителей на коробке из под шприцов, производства катарско-германской компании QG, производящей шприцы и иглы для инъекций.

Также были продемонстрированы две упаковки медицинского препарата в ампулах для инъекций, по словам корреспондента телеканала, производства США. Названия препаратов не уточняются.

Ранее телеканал сообщил об обнаружении в Джобаре склада с отравляющими веществами и склада с противоядиями (антидотами) для лечения химотравлений. Сирийское государственное информагентство САНА сообщило, что мятежникам удалось применить отравляющие вещества против солдат правительственной армии, в результате химатаки пострадали несколько солдат.

По данным сирийского ТВ, в Джобаре идут ожесточенные бои между подразделениями сирийской армии и мятежниками.