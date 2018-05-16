Яценюк в Канаде пообещал не наступать на грабли и вступился за донецких

Нога украинского президента не ступала на эту землю уже 12 лет, премьера – 10 лет, самого министра не было больше шести. Хотя речь идет о стране, с которой Украина официально имеет Соглашение об особом партнерстве, подписанное еще в 1994 году...

А еще имеет двусторонний товарооборот около 300 млн.долл. за прошлый год (тогда как, например, с Россией – больше 20 млрд.долл., а из ЕС – больше 20 млрд.евро) и канадские инвестиции на мизерном уровне - 0,7% работающих в украинской экономике. А Канада, между прочим, член Большой восьмерки...

От Украины Канада имеет больше пользы – свыше 1 миллиона 200 тысяч украинцев, которые создали огромную общину, исторически очень влиятельную как в политической, так и в экономической плоскости. Говорить об аспекте культурном и не приходится: на западе Канады, где украинцев больше всего, наша культура уже давно часть общего уклада. Приходя записать своих детей на танцы, любой канадец выбирает между классическими, латиноамериканскими и украинскими танцами. Кстати, почти пол-Канады уже красят писанки на Пасху, а вопрос сохранения украинского языка - вообще отдельная веха в жизни диаспоры.

В то же время любовь к Украине (порой к Украине более воображаемой, чем реальной) в обществе просто культовая, себя ее члены считают абсолютными украинцами, причем знающими, что и как нужно сделать для Украины. Они, между прочим, и делают (вспомнить хотя бы количество граждан Канады – больше тысячи, - которые приезжали наблюдателями на наши последние президентские и парламентские выборы).

Игнорировать все это годами для украинской власти было как минимум неумно. Но наконец официальный Киев начал восстанавливать мосты, и визит недавно назначенного министра иностранных дел Арсения Яценюка именно в Канаду был очень правильным. Потому что в ходе этого визита слово “наконец” с облегчением говорили как в украинском посольстве, так и среди канадского истеблишмента.

Красноречивым свидетельством того, что такого визита желали сами канадцы, послужила и встреча Яценюка с премьер-министром Канады, которая, кстати, не значилась в программе пребывания украинского министра, и большое количество переговоров с правительственными чиновниками, парламентариями и бизнесменами Канады, - все это было плотно вжато в два дня визита.

Кроме того, Яценюку удалось хоть и отчасти, но удовлетворить и общественный интерес к сегодняшней Украине в ходе выступлений и общения в Оттавскому университете и в Украинском центре в Торонто. Кстати, что касается последнего, то министр несколько удивил представителей диаспоры тем, что настаивал не на мессиджах, которые бы им хотелось услышать, а на объективных моментах, которые считал нужным донести.

Например, о досрочных парламентских выборов (а канадские украинцы оказались большими их сторонниками и им не нравится, что украинские политики обсуждают возможность проведения дополнительных заседаний в Верховной Раде), Яценюк заявил, что в оценке политических процессов нельзя применять только белый и черный цвета, мол, если нужно собрать ВР для того, чтобы профинансировать выборы, или для того, чтобы политические силы поставили свои подписи под консенсусом относительно даты их проведения - то Раду нужно собирать.

Обращаясь к диаспоре, министр отметил: “Если есть потребность идти на определенный политический компромисс, то на него нужно идти. Это может нравиться или нет, но Партия регионов сегодня представляет около 35% украинского населения. Разве они не украинцы? (При этом кто-то в зале стал выкрикивать: “Нет!”). Это такие же украинцы, это наши люди, это люди нашей большой страны, и я призываю всех это понять!”. В зале повисла тишина.

Более того, касаясь упреков относительно влияния России, Яценюк попросил понять, что Украина не изолированное государство. “Сложно иметь конструктивные, прагматичные и дружеские отношения с этой страной, но это наше призвание. Мы не должны быть радикальными в отношениях с Россией – ни в каком случае. Это объективная реальность, которую мы должны признать, и Украина должна быть очень эффективной в украинско-российских отношениях. Мы должны отстаивать свои национальные приоритеты, бороться за собственную национальную линию, и это должно быть эффективно, красиво, достойно, профессионально, но при этом мы также должны и уважать этого большого соседа. Потому что многое завязано на этой территории, начиная с торговли и заканчивая обменом людьми, опытом, газом, нефтью и всем другим. Таким образом украинско-российские отношения также наш приоритет. И никто никому там не собирается кланяться, но мы должны дружить так, чтобы не нарушать национальные принципы с одной стороны и получать максимальный взаимовыгодный процесс с другой стороны”, - чеканил Яценюк.

На вопрос о признании воинов УПА министр подчеркнул, что Президент Украины на протяжении последних двух лет пытался это сделать, но это не просто, потому что разные политические силы злоупотребляют этим вопросам. Яценюк сослался на то, что сегодня этот вопрос находится в плоскости парламента и его политических сил, потому нужно ожидать именно парламентского решения, но, признал он, пока существенных сдвигов в этой проблеме нет. В то же время на вопрос о советских солдатах, Яценюк подчеркнул, что его позиция заключается в том, что никто не имеет никакого права каким-либо образом унижать роль и место этих людей, поскольку очень многие украинцы воевали и погибли во Второй мировой войне. “Это украинские граждане, это те люди, которые освобождали от фашистского нашествия нашу украинскую территорию, потому я выступаю против пересмотра украинской истории”, - отметил он.

“На проблему СССР нужно смотреть не через призму Второй мировой войны – это разные вещи. То, что касается Советов, – это абсолютно другой вопрос, у которого глубокие исторические проблемы. Так сложилось, что мы были частью Советского Союза, и наш опыт в этом союзе был не лучшим, и из этого украинская нация должна вынести серьезные уроки. Мы уже один раз там были, мы уже один раз становились на те грабли, второго раза не будет”, - собрал аплодисменты министр.

Но представителей диаспоры интересовали еще многие вопросы – и о переносе памятника советскому солдату в Таллинне, и о вступлении Украины в ВТО, и о российском Черноморском флоте в Севастополе, и об энергетической политике Украины. Причем, на политически-болезненные вопросы министр отвечал с такой технократической четкостью и подробностями, что иногда часть аудитории, которая, в основном, была старше по возрасту, теряла ориентир в этих детализированных экономических комментариях старательного украинского министра.

Спрашивали также и о Голодоморе. Министр сообщил, что украинская сторона обратилась к премьеру и министру иностранных дел Канады и попросила канадское правительство также признать Голодомор в Украине геноцидом против украинского народа в дополнение к принятой в 2003 году Сенатом Канады соответствующей резолюции. При этом Яценюв выразил надежду, что к 75-й годовщине этой трагедии Украина получит дополнительное международное ее признание, впрочем он напомнил и о сложности голосования в ООН по этому вопросу.

Ну и обычно, не обошлось без вопросов о положении украинского языка в Украине. Яценюк признал: нельзя все сделать за один день, потому что это очень сложная проблема. “От того, что мы будем выходить на каждый угол и кричать, что любим украинский язык, мы не изменим ситуацию”, - министр отправил мессидж в зал, реакция которого была уже беспокойной. Однако этого Яценюк не останавливался, отмечая: нужно действовать иаче - требованиями об обязательном объеме украинского вещания в СМИ, о титровании и дублировании. А движущей силой должна быть украинская литература.

“Это блоком так называемой конкуренции, мы должны быть интересны! Какие книги мы издаем в Украине, где нобелевские лауреаты в Украине? Нужно себя спрашивать, а не винить то россиян, то еще кого-то! Все виноваты – только мы не виноваты, что в семье не в состоянии научить ребенка или родных украинскому языку, что не знают, что такое религиозные праздники!”, - рубил министр. Которому, кстати, в этой ситуации не очень помогло то, что при солнечной погоде он полные два часа выстоял перед диаспорой в теплом гуцульськом костюме - в зале пошел шепот: что это он нам такое говорит!

Но все кончилось хорошо. Министр вручил привезенные награды и удостоверения зарубежных украинцев, а также предложил паковать чемоданы и ехать в Украину наблюдать за выборами - чтобы обеспечить их прозрачность и демократичность.

В целом же украинство восприняло министра положительно. Но есть нюанс – больше всего здесь хотели видеть Президента Ющенко. Это тема, о которой говорят все канадские украинцы, и звучит это так: “Мы хотим, чтобы он поскорее приехал в Канаду, нас посетил. Он уже был в Америке, Франции, Казахстане, Туркменистане, везде был – только в Канаде не был. Мы были наблюдателями на выборах 2004 года, когда его избрали. И теперь мы хотим, чтоб он приехал. Мы знаем, что когда в качестве Президента Ющенко приедет в Канаду, наши связи станут лучшими!”.

В свою очередь министр в ходе визита несколько раз отмечал: наш политический диалог находился в определенной стагнации, но мы договорились, что на высшем политическом уровне Украина и Канада его восстановят. И министр иностранных дел Канады Маккей уже сказал, что с этой целью прибудет в Украину в кратчайшие сроки.

Огромные надежды на перелом в двусторонних отношениях и наполнение их реальным содержанием имеет на текущий год и украинский посол в Канаде Игорь Осташ. “Важнее всего, что в этом году все же должен состояться визит Президента Украины”, - говорит он, добавляя, что вместе с официальными визитами Яценюка и министра обороны Гриценко, который также ожидается в этом году, это свидетельствует о динамике с очень серьезными перспективами.

А они есть. По словам Осташа, у стран очень мощная нормативная база для эффективного сотрудничества, и есть идеи подписания и нескольких новых документов. “Будем работать над Меморандумом энергетического сотрудничества, также мы можем продвинуться вперед с Соглашением о временном трудоустройстве украинцев в Канаде”, - говорит посол.

Он подчеркивает, что сегодня крупнейшая в экономическом плане провинция Альберта, премьер-министром которой стал украинец Эд Стельмах, испытывает серьезные проблемы с рабочей силой – ориентировочно 300 тысяч вакантных рабочих мест. В основном речь идет о специалистах, которых в Украине очень много, – в нефтегазовой промышленности, строительстве газо- и нефтепроводов. “Поэтому мы говорим о возможности трудоустройства украинцев в Альберте, здесь мы действительно имеем очень серьезные перспективы, которые могут значительно повысить уровень наших двусторонних взаимоотношений на базе конкретных шагов и конкретных результатов”, - говорит посол.

Что касается Меморандума энергетического сотрудничества, то речь идет об энергобезопасности, альтернативных видах энергии, сотрудничестве в сфере ядерной энергетики (у канадцев очень развита ядерная энергетика, и они могут серьезно помочь Украине в вопросах, например, увеличения добычи урановой руды), о продвижении канадских компаний в добыче украинских углеводов, в частности, в черноморском и азовском регионах, и конечно же – о возможной помощи Украины в добыче в Альберте нефти.

Осташ также подчеркивает наличие политического канадского опыта, крайне полезного для Украины, потому что Канада - это страна, избегающая политических стрессов, и где “умеют договариваться”.

С другой стороны, посол подчеркивает, как в этом государстве проходят партийные форумы и выборы партийных лидеров: серьезные партийные конференции по всей Канаде, дискуссии в прямом эфире, как правило 4-5 кандидатов на лидерство в партии, и наконец съезд, который длится 3-4 дня, в прямом эфире идут дебаты между разными претендентами. “Чрезвычайно открытая внутренняя партийная политика, нам нужно изучать этот опыт и применять в Украине”, - говорит он.

Канада уже много сделала для Украины, вспомнить хоть бы выделенные ею 66 миллионов долларов для ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, серьезную поддержку со стороны канадского правительства в вопросе вступления Украины в ВТО или системное сотрудничество в оборонной сфере. Однако перспективы двусторонних отношений могут быть чрезвычайно широкими.

Справка. Последний визит в Канаду Президента Украины состоялся 23-27 октября 1994 г. - в каденцию Леонида КУЧМЫ; последний визит в Канаду министра иностранных дел Украины состоялся 25-26 марта 2001 г. – в каденцию Анатолия ЗЛЕНКО.

В Украину визиты официальных лиц Канады происходили: в январе 1999 г.- премьер-министра Жана КРЕТЬЕНА; в декабре 2001 г. – министра иностранных дел Дж.МЕНЛИ; в январе 2005 г. (для участия в инаугурации президента Виктора ЮЩЕНКО) – генерал-губернатора Андриена КЛАРКСОНА.

... А еще из справочных материалов вдруг всплыло, что Торонто - город-побратим Киева. Нужно об этом сообщить киевскому мэру – может он еще и не знает о таком потенциально перспективном направлении для деятельности.

Елена Милосердова (Киев – Оттава – Торонто – Киев)