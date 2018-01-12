Зловеще "добрый" Путин

События последних месяцев показали, что Виктор Медведчук стал (как, впрочем, и был) главным коммуникатором между администрациями президентов Украины и России. Несмотря на свой неоднозначный имидж в Украине, именно у него есть возможность прямого контакта с главой российского государства. Родственные связи с Путиным или одинаковые взгляды на украинский национализм позволили сдвинуть с мертвой точки вопрос обмена пленными. Сам факт того, что освобождение украинских военных 27 декабря произошло после прямого указания президента РФ, лишний раз показал, что нет никаких «молодых республик», и вопрос решается исключительно по команде Кремля.

Уже в этом году Медведчук снова виделся с Путиным, и эта встреча прошла 10 января. И тут же, на следующий день, Владимир Владимирович выступил с сенсационными заявлениями по Украине. С одной стороны, была повторена старая мантра про «одиннарод», с другой – Путин заговорил о «нормализации отношений» между Россией и Украиной после «решения вопросов о Донбассе» и о незаинтересованности Кремля в замораживании конфликта. Риторика ВВП кардинально изменилась – никакой «резни», Донбасс назван Донбассом, а «не юго-востоком Украины», и, главное, - никаких «республик». Чиновники высокого ранга в администрации президента РФ, судя по всему, резко усомнились в принципиальности сохранения этих российских псевдо-государственных образований на оккупированной части Донбасса.

Риторика ВВП кардинально изменилась – никакой «резни», Донбасс назван Донбассом, а «не юго-востоком Украины», и, главное, - никаких «республик»

Еще Путин объявил о готовности России вернуть из оккупированного Крыма украинское военное имущество: корабли, самолеты и даже бронетехнику! Передача этих вооружений была остановлена летом 2014 года после активизации боевых действий на Донбассе и массовой отправки в Украину «российских отпускников». От такого жеста «доброй воли» на Донбассе у коллаборантов должна начаться тахикардия и тремор в коленях. Ведь, по сути, это заявление выглядит так, будто Путин решил усилить военный потенциал Украины – вслед за США.

Еще Путин объявил о готовности России вернуть из оккупированного Крыма украинское военное имущество: корабли, самолеты и даже бронетехнику!

И вот тут возникает главный вопрос: что ж случилось-то за новогоднюю ночь с хозяином Кремля? Верить в альтруизм ВВП слишком опасно и недальновидно. Если бы в РФ граждане что-то решали, можно было бы предположить, что мир с Украиной Путин хочет положить в свою предвыборную копилку. Но это вряд ли, жителям РФ мир не нужен, война с телеэкранов продается лучше. Тем более, российского обывателя настолько оболванили «фашистской Украиной», что, согласно соцопросам, россияне именно нашу страну и США считают главными врагами.

Вероятнее всего, Кремль, на фоне расширения персональных американских санкций, решил снова сменить тактику по Украине и продемонстрировать Западу иллюзию договороспособности. Неслучайно в российских СМИ стали появляться сообщения о переговорах с Путиным по поводу «приемлемого формата» миротворческой миссии на Донбассе. Здесь для Москвы сам факт долгих и бесполезных переговоров важнее самого результата. Формула «урегулирования», скорее всего, будет выбрана уже опробованная: предложение «обменять» оккупированный Крым на оккупированный Донбасс.

По большому счету, для Москвы это вариант беспроигрышный: предложить вернуть разрушенный и разорённый Донбасс и де-факто закрыть вопрос оккупированного Крыма. Тем более, возвращение ОРДЛО в административное и юридическое пространство Украины до украинских выборов 2019 года может существенно повлиять на состав и качество политических элит в нашей стране.

Роман Цимбалюк, Москва