Путин после оккупации Крыма и вторжения на Донбасс все еще верит в улучшение отношений с Украиной

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что отношения между Россией и Украиной будут нормализоваться после разрешения конфликта на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин заявил на встрече с главами российских СМИ и информагентств.

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«По поводу наших отношений с Украиной – в целом, абсолютно ненормальная ситуация, когда вместо конструктивного развития отношений между двумя близкими, братскими странами, являющимися фактически частями одного и того же народа, складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня», - сказал Путин.

Он выразил надежду, что после решения вопроса о Донбассе, что рано или поздно произойдет, отношения между Россией и Украиной нормализуются.

«Рассчитываю, что после решения вопросов на Донбассе – рано или поздно это произойдет, сомнений в этом нет, – будут нормализовываться межгосударственные отношения между Россией и Украиной в целом», - подчеркнул президент РФ.

По его словам, несмотря на все сложности и проблемы, торговый оборот между Россией и Украиной за прошлый год вырос и вырос значительно.

«Это хороший признак того, что у нас есть фундаментальные ресурсы для восстановления отношений в целом», - сказал Путин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия. В состав группировки российских войск на Донбассе входит 35,5 тыс. человек.