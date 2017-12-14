Корреспондент УНИАН - Путину: ваши люди занимаются резней населения Донбасса

Корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина спросил у него, будет ли тот занимать такую же абсурдную позицию по Донбассу.

"Если вы все-таки выиграете выборы, возможно, вы будете и дальше занимать такую абсурдную позицию по Донбассу, по миротворцам?.. И на практике, люди ваши, которые решают там вопросы, они и занимаются резней населения Донбасса...", - задал вопрос украинский журналист, чем вызвал негодование аудитории.

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Путин начал утверждать, что на Донбассе нет российской армии, но признал создание "определенных военных и милицейских" формирований.

При этом глава РФ утверждает, что создание подобных формирований соответствует интересам людей, проживающих на временно оккупированных территориях.

"Потому что если у них там не будет такой возможности, то "резня" и даже хуже, чем в Сребренице (резня в Сребренице — одно из самых известных и кровавых событий гражданской войны в Югославии 1991-1995 годов – УНИАН), будет осуществлена так называемыми националистическими батальонами, и их ничто не остановит, в том числе и обращение, как мне советовали некоторые западные коллеги (в случае развития подобных событий) в правозащитные международные организации", - сказал российский президент.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ментально Башкирия близка к Украине, так как корреспондент УНИАН в Москве говорит по-русски без акцента.