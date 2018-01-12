В Кремле сообщили об очередной "недавней" встрече Путина и Медведчука

В Кремле сообщили об очередной "недавней" встрече президента РФ Владимира Путина и лидера движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал журналистам: "Могу подтвердить, что такая встреча была. Вы знаете, что Медведчук занимается гуманитарными вопросами, уполномочен ими заниматься и является одним из инициаторов и активным исполнителем вот этого изменения, которое касается обмена удерживаемыми лицами, и что неоднократно обсуждал вот эти темы с президентом".

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При этом Песков не уточнил, когда такая встреча состоялась, но заметил, что она "имела место недавно".

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной в Донбассе и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложники. Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.

Председатель СБУ Василий Грицак сообщал, что после обмена на временно оккупированном Донбассе контролируемые Россией боевики удерживают еще 103 украинских заложника. 402 человека считаются пропавшими без вести.

Медведчук заявлял, что следующий обмен заложников может быть проведен по формуле "74 на 29".