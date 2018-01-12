Минфин США готовится обнародовать список "олигархов Путина" в ближайшем будущем

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки еще работает над списком российских олигархов из окружения президента России Владимира Путина, против которых в ближайшем будущем могут быть введены санкции.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил секретарь департамента казначейства (министр финансов США) Стивен Мнучин в четверг, 11 января. Видеозапись брифинга размещена на сайте Белого дома.

В частности, его попросили сообщить обновленную информацию о прогрессе, достигнутом в контексте подготовки перечня российских олигархов, в отношении которых могут быть введены санкции согласно принятому ранее Конгрессом закону № H. R. 3364 о противодействии противникам Америки с помощью санкций.

"Мы над этим работаем. Пока мы говорим, это должно быть опубликовано в ближайшем будущем. И это то, на чем мы очень концентрируем внимание", - сказал Мнучин.

Читайте такжеГосдеп США продолжает работу по усилению санкций против России Как сообщал УНИАН, 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон об усилении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, ранее одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.

В ноябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Министерство финансов США в январе подготовит новый список российских бизнесменов и компаний, которые могут попасть под ограничительные меры.

16 декабря глава украинского МИД выразил убеждение, что санкции против российских олигархов из окружения президента Российской Федерации Владимира Путина заставят РФ согласиться на развертывание на востоке Украины реальной миротворческой миссии ООН.

10 января 2018 года в Государственном департаменте США заявили, что продолжают работу по усилению санкций против РФ.