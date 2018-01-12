В Кремле не ответили, насколько важно для России сохранение "республик" на Донбассе

В Кремле не ответили, насколько важно для России сохранение "республик", созданных Москвой на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия заинтересована, как сказал президент Путин, в имплементации Минских договоренностей. Что касается "республик", то этот вопрос должен обсуждаться между их представителями и Киевом, потому что именно "республики" и Киев являются сторонами конфликта. К сторонам конфликта Россия не относится", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, насколько принципиально для Кремля сохранение так называемых "республик" с учетом заявления Путина о незаинтересованности РФ в создании замороженного конфликта на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 11 января президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, в котором Российская Федерация не заинтересована.

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19 октября 2017 года Путин заявил, что РФ не допустит закрытия границы с оккупированным Донбассом, но хочет хороших отношений с Украиной.

При этом он заявил, что президент Украины Петр Порошенко предложил создать условия для охраны СММ ОБСЕ вооруженными формированиями ООН, и РФ согласилась.

"И этого показалось мало - давайте расширенно теперь толковать. Вы понимаете, чего мы боимся, если можно сказать, что мы боимся чего-то. Если к предоставлению этим территориям особого статуса в соответствии с законом, который принят Радой и сейчас продлен на год, не принять закон об амнистии, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне со Сребреницей. Там будет устроена резня. Мы этого не сможем допустить, и никогда не допустим", - сказал Путин.

*** Резня в Сребренице — одно из самых известных и кровавых событий гражданской войны в Югославии 1991—1995 годов. Международный трибунал по Югославии установил, что были убиты 7000—8000 взрослых мужчин из числа боснийских мусульман.