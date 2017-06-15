Путин назвал Медведчука "украинским националистом"

Президент РФ Владимир Путин рассказал о дружбе со своим кумом, «украинским националистом» Виктором Медведчуком, выступающим за «федеративное государство» Украина без Крыма и хорошие отношения с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе очередной «прямой линии» с россиянами Путин сказал: «У нас много друзей в Украине. Вы сейчас про Виктора Медведчука сказали. Я познакомился с ним, когда он был руководителем администрации президента Кучмы. Основной его партнер был тогда, и сейчас у них очень добрые отношения, - Дмитрий Анатольевич Медведев, поскольку Медведев возглавлял АП России».

«У Медведчука есть свои собственные убеждения. Я считаю, что он украинский националист. Ему не нравится такое определение. Он считает себя просвещённым патриотом Украины, но не секрет, что его отец был активным деятелем ОУН, был осужден советским судом, сидел в тюрьме и был сослан в ссылку, где Медведчук в Красноярском крае и родился», - рассказал Путин.

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По его словам, у Медведчука своя система взглядов на независимость Украины. «Его система взглядов основана на фундаментальных трудах украинских националистов, которые писали свои работы в XIX веке. Затем позднее – Грушевский, Франко, Драгоманов и еще что-то в этом роде. Потом человек нашего времени Чорновил. Они все исходили из того, что Украина должна быть независимой, но должна быть федеративным государством. Более того, один из них прямо писал в своё время, что чрезмерная механическая централизация приведет к внутренним конфликтам в Украине, что мы сейчас наблюдаем», - заявил президент РФ.

«Медведчук отстаивает их точку зрения, делает это публично, занимается наукой», - сказал Путин.

Он утверждает: «Фундаменталисты независимости Украины, украинского национализма, некоторые из них не видели Крым в составе Украины, это между прочим, но во всяком случае, все выступали за федерализацию, за развитие свободы личности, за демократическое развитие Украинского государства. Этой же точки зрения придерживается и господин Медведчук».

При этом Путин отметил, что его кум выступает «за очень добрые отношения с Россией, если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию».

По его словам, Медведчук не хочет «разрушать те преимущества, которые нам достались из прошлого – общую инфраструктуру, общую энергетику, общие финансовые возможности, технологические кооперацию».

Как подчеркнул Путин, Медведчук «выступает из интересов своего народа».

Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что Россия старается не вмешиваться во внутренние дела Украины.