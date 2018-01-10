Украина значительно опередила ИГИЛ в списке врагов россиян - опрос

Соединенные Штаты Америки и Украина значительно опередили террористическую организацию «Исламское государство» в списке врагов для россиян.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

В частности, отвечая на вопрос, есть ли у сегодняшней России враги, 66% участников опроса ответили утвердительно, 21% - отрицательно, 13% затруднились с ответом.

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Среди тех, кто считает, что у России есть враги, 68% назвали врагом США, 29% - Украину, 14% - Евросоюз, 10% - бывшие республики СССР (страны Балтии, Грузию и тому подобное), 8% - Польшу, 6% - Германию, 6% - НАТО, 6% - Англию, 5% - исламистов, приверженцев фундаментального ислама (ИГИЛ).

Страны Ближнего Востока врагами России назвали 4% опрошенных. Одновременно для 4% респондентов врагами России являются те, «кто сегодня находится при власти (чиновники, правительство, «друзья Путина»).

Терроризм врагом России назвали 3%, страны Дальнего Востока - 3%, коррупцию - 3%, олигархов и банкиров - 2%, Китай - 2%, оппозицию (пятую колонну, Навального) - 2%, русофобов, западников - 1%.

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В то же время, по одному проценту в списке врагов России набрали президент России Владимир Путин и либералы.

Опрос проведен с 1 по 5 декабря 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.