Не хватило 300 метров до аэропорта: в Бразилии легкомоторный самолет упал на дом, есть жертвы
08:18, 10 октября 2017Мир
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Все жертвы в момент падения находились в самолете, никто из находившихся в доме людей не пострадал.
Самолет упал во дворе частного жилого дома / Twitter
Три человека погибли в результате крушения небольшого одномоторного самолета в штате Сан-Паулу (юго-восток Бразилии). Об этом сообщает Diario do Nordeste.
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По данным издания, самолет упал во дворе частного жилого дома в 300 метрах от аэропорта, в котором он должен был совершить посадку. Все жертвы в момент падения находились в самолете, никто из находившихся в доме людей не пострадал. Также разрушилась стена дома. Начато расследование причин произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что в Конго разбился самолет, никто из членов экипажа не выжил.
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