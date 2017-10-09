МИД подтвердил гибель украинца в результате авиакатастрофы Ан-12 в Конго

В Министерстве иностранных дел (МИД) подтвердили гибель одного украинца в Демократической Республике Конго в результате катастрофы самолета Ан-12. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Читайте такжеВ Конго разбился военный Ан-12, среди погибших могут быть украинцы - СМИ"По состоянию на сегодняшнее утро компетентными органами Демократической Республики Конго была подтверждена информация о том, что среди погибших членов экипажа самолета Ан-12, потерпевшего крушение 30 сентября 2017 года вблизи международного аэропорта Киншаса, есть один гражданин Украины", - сказала пресс-секретарь.

"По информации Министерства обороны Конго, все остальные погибшие члены экипажа упомянутого самолета не принадлежат к гражданству Украины", - сказала Беца.

Она отметила, что сейчас посольство Украины в Марокко и консул Украины в Конго прорабатывают вопрос о репатриации тела погибшего в Украину.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что в Конго 30 сентября разбился военный самолет Ан-12 с 12 членами экипажа на борту. Очевидцы утверждали, что самолет загорелся и упал почти сразу после взлета из аэропорта Нджили.

По данным местного издания Actualite.cd, среди погибших могли быть трое украинцев.

Ан-12 предназначен для перевозки грузов и техники весом до 20 тонн на линиях малой и средней протяженности.