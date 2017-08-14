Трамп обещает привлечь к ответственности виновных в столкновениях в Шарлотсвилле

Президент США Дональд Трамп обещает привлечь к ответственности виновных в ожесточенных столкновениях в г. Шарлотсвилль в штате Вирджиния 12 августа, в результате которых погибли три человека и десятки пострадали.

Как сообщает The Telegraph, об этом Трамп заявил сегодня в Белом доме в обращении к американскому народу.

"Всем, кто действовал преступным образом в результате расистского насилия в эти выходные – вы будете полностью привлечены к ответственности", - заявил он.

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Также Трамп назвал митинг в субботу "ярким проявлением ненависти и насилия", которому, по его словам, "нет места в Америке".

Кроме того, американский президент осудил расизм, назвав его "злом".

"Расизм – это зло, а те, кто вызывают насилие от его имени, являются преступниками и головорезами, в том числе ку-клукс-клановцы, неонацисты, белые сторонники экстремизма и другие группы ненависти, которые отвратительны всему, чем мы дорожим, как американцы", - заявил Трамп.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 августа, суд в США отклонил возможность залога для 20-летнего Джеймса Алекса Филдса, которого обвиняют в сознательном убийстве, трех случаях злонамеренного причинения телесных повреждений и бегстве с места ДТП после наезда на демонстрацию в Шарлотсвилле.

В результате наезда погибла одна участница акции и еще 19 человек были ранены, в городе было введено чрезвычайное положение.

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Кроме того, еще два человека погибли после падения вертолета полиции, изучавшего оперативную обстановку в городе.

Также в городе произошли ожесточенные столкновения ультраправых и их противников на почве решения властей демонтировать статую генерала Роберта Ли в парке Освобождения (чернокожих рабов) в центре Шарлотсвилля. Генерал Ли командовал армией южных штатов, потерпевших поражение в Гражданской войне 1861-65 годов, после чего на Юге было отменено рабство. Как митинг протеста против планов демонтажа статуи была организована акция «Объединим правых».