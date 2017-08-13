Наезд авто на протестующих в США: 1 человек погиб, 34 травмированы, в городе объявили чрезвычайное положение (фото)

01:20, 13 августа 2017
Мир
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Полиция арестовала водителя, который въехал в толпу.

В США в штате Вирджиния один человек погиб и еще 34 ранены в результате наезда автомобиля на группу демонстрантов. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что полиция арестовала водителя.

Кроме того, в городе из-за столкновения с участием ультраправых введен режим чрезвычайного положения.

«Я убит горем, что здесь была потеряна жизнь», - сказал мэр города Майкл Сингер в своем блоге Twitter. «Я призываю всех людей доброй воли - иди домой».

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Шарлоттсвилл - университетский город, в котором располагается кампус Университета Вирджинии. Большинство населения города придерживается либеральных взглядов, в частности, 86% местных избирателей в ноябре прошлого года голосовали за Хиллари Клинтон.

Во времена Гражданской войны штат Вирджиния воевал на стороне Юга, но в последние годы он стал заметно либеральнее, особенно в районах, непосредственно прилегающих к столице США - Вашингтону.

Как сообщал УНИАН ранее, в американском штате Вирджиния автомобиль въехал в толпу во время протестного марша так называемых «белых националистов».

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Новость в сюжете: Наезд авто на протестующих в Вирджинии
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