Белый дом уточнил слова Трампа после критики о недостаточном осуждении расизма

В администрации президента США стали на защиту Дональда Трампа из-за его реакции на трагические события в штате Вирджиния в субботу, 12 августа, в результате которых погиб по меньшей мере один человек и еще десятки получили ранения.

В Белом доме пояснили, что президент США Дональд Трамп, говоря об осуждении насилия в субботу, имел в виду также "Ку-клукс-клан", неонацистские и другие экстремистские группы, передает Deutsche Welle.

"Президент ясно сказал в своем заявлении, что осуждает все формы насилия, фанатизма и ненависти. Конечно, это включает белых супремасистов, "Ку-клукс-клан", неонацистов и все экстремистские группы", - сообщили в Белом доме.

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Перед этим Дональд Трамп попал под волну критики из-за отсутствия однозначного осуждения крайнеправых в связи с событиями накануне в Вирджинии.

В своем заявлении относительно событий в городе Шарлоттсвилле он говорил об ответственности "многих сторон" за эскалацию насилия. Поэтому многие политики из Демократической партии и даже его однопартийцы-республиканцы считают, что президент США не занял четкую позицию против радикалов-националистов.

Как сообщал УНИАН ранее, в американском штате Вирджиния автомобиль въехал в толпу во время протестного марша так называемых «белых националистов».