ЦРУ информировало Обаму о прямом отношении Путина к вмешательству в выборы – WP

The Washington Post сообщает: ЦРУ в августе 2016 года информировало президента США Барака Обаму, президент России Владимир Путин имел прямое отношение к кибератакам, направленным на вмешательство в американскую президентскую кампанию.

Как передает «Крым.Реалии», в публикации издания от 23 июня говорится, что ЦРУ имело свидетельство о «специфических инструкциях» Путина в отношении ослабления позиций кандидата от демократов Хиллари Клинтон и помощи кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

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По информации The Washington Post, после сообщений администрация Обамы обсуждала меры в отношении России и Путина. Но, отмечает издание, введенные меры были «преимущественно символическими».

В Конгрессе США продолжается расследование возможного вмешательства России в прошлогодние выборы американского президента. Аналогичное расследование проводит и ФБР. Начато также независимая от администрации расследование относительно этого. Его курирует Роберт Мюллер, которому предоставили право расследовать действия президента, если для этого будут основания.

Адвокаты президента США Дональда Трампа заявили, что он не является фигурантом этого расследования.