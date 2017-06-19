Трамп не является фигурантом "российского" расследования - адвокат

01:34, 19 июня 2017
Мир
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Комментарий президента США в Twitter был ответом на публикацию газеты The Washington Post.

REUTERS

Президент США Дональд Трамп не является фигурантом расследования о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил адвокат Трампа Джей Секулоу, передает Радио Свобода.

Ранее Трамп утверждал в сети Twitter, что против него ведется расследование в связи с увольнением директора ФБР Джеймса Коми.

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Секулоу заявил, что комментарий президента был ответом на публикацию газеты The Washington Post, которая сообщила о расследовании, которое в отношении Трампа ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. По данным издания, расследование началось после увольнения директора ФБР Джеймса Коми. Трамп был крайне возмущен сообщением о расследовании его действий.

В Конгрессе США продолжается расследование возможного вмешательства России в прошлогодние выборы американского президента. Аналогичное расследование проводит и ФБР. Начато также независимое от администрации расследование по этому же вопросу. Его курирует спецпрокурор Мюллер. Ему предоставлено право расследовать действия президента, если для этого возникнут основания.

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Теги: #вмешательство РФ в выборы США#расследование против Трампа