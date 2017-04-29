НАТО не будет вмешиваться в возможный конфликт между США и КНДР – Столтенберг

Североатлантический альянс (НАТО) не будет вмешиваться в возможный конфликт между Соединенными Штатами Америки и Северной Кореей.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, передает Deutsche Welle.

"На прошлой неделе я провел четыре часа в Белом доме, и могу заверить, что не было никаких дебатов о роли НАТО в отношении Северной Кореи", - сказал Столтенберг.

Одновременно он упрекнул руководство КНДР в дестабилизации ситуации во всем регионе.

Столтенберг заявил, что НАТО "осуждает" постоянные нарушения Северной Кореей резолюций Совета безопасности ООН, касающихся ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Противостояние США и КНДР обострились после прихода к власти Дональда Трампа. Новый глава Белого дома заявил, что будет реагировать на ядерную программу Северной Кореи жестче, чем его предшественник Барак Обама. К берегам Корейского полуострова США отправили флотилию боевых кораблей, в том числе авианосец и субмарину, оснащенную крылатыми ракетами.

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Вашингтон стремится к стабилизации ситуации на Корейском полуострове, заставив Пхеньян отказаться от ядерного оружия. В то же время в администрации Трампа неоднократно подчеркивали, что не исключают применения всего арсенала средств, в том числе дипломатических и экономических, для достижения этой цели.

Как сообщал УНИАН, в ответ на возможную агрессию со стороны США Пхеньян угрожал ядерной атакой. Также в Северной Корее заявили, что американский авианосец "Карл Винсон" может быть потоплен одним ударом.

По сообщениям СМИ, авианосец ВМС США "Карл Винсон" уже вошел в Японское море вместе с кораблем сопровождения морских сил самообороны, с которым проводил совместные учения. Также запланированы совместные учения американских кораблей с кораблями ВМС Южной Кореи в Японском море.

В последние месяцы Пхеньян активизировал ракетные испытания. Сегодня Вооруженные силы Северной Кореи снова провели пуск баллистической ракеты. Испытание оказалось неудачным.