КНДР пригрозила "одним ударом" отправить на дно американский авианосец "Карл Уинсон"

После того, как два японских корабля присоединились к группе «Карла Уинсона» во время учений в южном тихоокеанском регионе, Северная Корея заявила, что готова потопить американский авианосец, чтобы продемонстрировать свою военную мощь. Об этом со сслыкой на заявление в газете правящей Рабочей партии КНДР сообщает Reuters.

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"Наши революционные силы находятся в боевой готовности, чтобы потопить американский авианосец одним ударом", - сказано в газете.

В КНДР авианосец сравнивают с "грубым животным" и утверждают, что удар будет "наглядной демонстрацией мощи нашей армии".

Это заявление партии приводится на третьей странице газеты, после большой статьи о визите Ким Чен Ына на свиноферму.

Во вторник Северная Корея будет отмечать 85-летие со дня основания корейской народной армии. В прошлом такие важные даты КНДР уже отмечала испытаниями оружия.

Ранее Дональд Трамп приказал направить группу «Карла Уинсона» в направлении корейского полуострова, поскольку напряжение вокруг ядерных и ракетных испытаний КНДР возросло и угрожало безопасности США и союзников.