Авианосец ВМС США вошел в Японское море для сдерживания Северной Кореи

Американский авианосец "Carl Vinson" в субботу вошел в акваторию Японского моря, пройдя через Цусимский пролив у побережья префектуры Нагасаки.

Об этом сообщает японский телеканал NHK, передает «Эспрессо ТВ».

Развертывание авианосца вблизи Корейского полуострова будет способствовать дальнейшему укреплению контроля над Северной Кореей, отмечает телеканал.

Сообщается, что "Carl Vinson" вошел в Японское море вместе с кораблем сопровождения морских сил самообороны, с которым проводил совместные учения.

В скором времени планируются совместные учения американских кораблей с кораблями военно-морского флота Южной Кореи в Японском море.

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ВМС США 8 апреля сообщили, что ударная группа во главе с авианосцем USS Carl Vinson отправилась к Корейскому полуострову на фоне обострения ситуации вокруг ядерных амбиций Пхеньяна.

Впоследствии появилась информация, что авианосец США и другие военные корабли не плывут в сторону Северной Кореи, как об этом заявлял президент США Дональд Трамп, а направляются, как оказалось, в противоположном направлении.

Тихоокеанское командование вооруженных сил США сообщило, что отменило визит кораблей в австралийский город Перт, но группа все же должна завершить плановые учения возле северо-западного побережья в Австралии после выхода.

После завершения учений группа направилась к Корейскому полуострову.

После того, как два японских корабля присоединились к группе «Карла Винсона» во время учений в южном тихоокеанском регионе, Северная Корея заявила, что готова потопить американский авианосец, чтобы продемонстрировать свою военную мощь.