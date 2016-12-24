Актрису Кэрри Фишер, сыгравшую в "Звездных войнах" Лею, госпитализировали

Об этом пишет русская служба Би-Би-Си.

60-летняя исполнительница роли принцессы Леи в кино-саге "Звездные войны" находится в критическом состоянии, сказал журналистам ее брат Тодд Фишер.

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По сообщению Los Angeles Times, которое приводится со ссылкой на неназванные официальные источники, актрисе стало плохо с сердцем в самолете, который следовал из Лондона в Лос-Анджелес.

По данным портала TMZ, у Фишер за 15 минут до приземления случился сердечный приступ, другие пассажиры оказывали ей первую помощь.

Видеоблогер Анна Акана, летевшая тем же рейсом и сидевшая неподалеку от Фишер, написала в "Твиттере", что актриса "перестала дышать".

Фишер сейчас находится в рекламном туре ее новой книги "Биограф принцессы".

В 1970-е годы Фишер снялась в трех эпизодах "Звездных войн".

В середине 1980-х она выпустила ставшую бестселлером книгу "Открытки с обрыва", основанную на собственном опыте борьбы с наркозависимостью.

В 2015 году Фишер вернулась в актерский состав саги в очередном фильме "Звездные войны: Пробуждение силы".