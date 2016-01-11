"Звездные войны" вошли в тройку самых кассовых фильмов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании-прокатчика фильма Disney Walt Disney Co, передает Лента.ру.

За минувший уик-энд сборы седьмой части киносаги по всему миру составили около 145 миллионов долларов, из них 50 миллионов пришлись на Китай, где фильм вышел в прокат только 9 января. Общий объем сборов, таким образом, достиг 1,73 миллиарда долларов, из них 821 миллионов долларов пришлось на США.

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По объему сборов «Пробуждение силы» смогли сместить на четвертую позицию фильм «Мир Юрского периода», заработавший в прокате 1,66 миллиарда долларов. Самым кассовым фильмом за всю историю остается «Аватар» Джеймса Кэмерона (2,78 миллиарда долларов), на втором месте — лента «Титаник» того же режиссера (2,18 миллиарда долларов).

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