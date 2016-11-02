В Болгарии на дне озера нашли 13 миллионов фальшивых евро

Полицейские аквалангисты достали банкноты из-под воды неподалеку от деревни Леново. Они были спрятаны в озере рядом с плотиной, передает Русская служба Би-Би-Си.

Специалисты говорят, что речь идет о банкнотах номиналом 500 евро. Скопированы они очень профессионально, однако на них отсутствуют некоторые знаки.

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Пока не известно, сколько именно фальшивых денег было найдено. Чтобы пересчитать найденные купюры, полиции сначала придется их высушить.

Местонахождение тайника с фальшивыми деньгами указал один из предполагаемых челнов банды фальшивомонетчиков, задержанный ранее полицейскими. Вместе с ним арестованы еще два человека. У них изъяли оружие.

Как сообщал УНИАН ранее, на заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ) 4 мая 2016 года принято решение прекратить выпуск купюры в 500 евро к 2018 году. Данная мера вызвана опасениями регулятора по поводу мошеннических действий, которые можно совершить с помощью купюры. Однако, прекратив выпуск, банк оставит купюру официальным платежным средством.