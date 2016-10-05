"Этому нужно положить конец": Трамп раскритиковал Россию за ее действия в Сирии

Об этом сообщает Reuters.

"Россия разорвала эту сделку, и стреляет, бомбит и всё такое", - сказал Трамп на предвыборном митинге в Аризоне.

"Этому нужно положить конец, и положить конец быстро".

Вашингтон объявил накануне, что приостанавливает переговоры с Москвой о сирийском урегулировании в знак протеста против того, что счел неисполнением обязательств в рамках сентябрьского соглашения. Разрыв хоронит надежды на дипломатические попытки остановить пятилетнюю гражданскую войну, унесшую сотни тысяч жизней и оставившую без крова 11 миллионов человек.

США и другие западные страны обвиняют Москву и Дамаск в военных преступлениях и сознательных авиаударах по мирным жителям, больницам и гуманитарным конвоям, диктуемых стремлением сломить волю четверти миллиона осажденных в Алеппо. Россия и Сирия говорят, что метят только в боевиков.

Главный соперник Трампа на выборах 8 ноября, кандидат от демократов Хиллари Клинтон обвиняет его в излишних симпатиях к России, чье руководство она беспощадно критикует.

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Трамп хвалил президента Владимира Путина как более твердого лидера по сравнению с американским президентом Бараком Обамой и публично просил Москву (позже назвав этот призыв сарказмом) порыться в электронной почте Клинтон периода ее работы во главе Госдепартамента.

Трамп отмахнулся от критики, сообщив, что никогда не встречался с Путиным. Во вторник он сказал, что российский лидер "не уважает" ни Обаму, ни Клинтон.

Кремль не был немедленно доступен для комментариев. Ранее Путин говорил, что Москва не вмешивается в американские выборы и готова сотрудничать с любым будущим президентом.