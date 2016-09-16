Россиян стала меньше волновать война в Украине, куда больше их тревожит собственная нищета – опрос

Об этом говорится в опросе российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр», результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Отвечая на вопрос, какие проблемы российского общества тревожат вас больше всего, респонденты ответили: рост цен - 72% (в августе 2015 года – 78%); бедность, обнищание большинства населения - 47% (в августе 2015 года – 42%); рост безработицы 37% (в августе 2015 года – 36%); коррупция, взяточничество - 31% (в августе 2015 года – 29%); кризис в экономике, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства - 31% (в августе 2015 года – 32%); резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов - 26% (в августе 2015 года – 27%); недоступность многих видов медицинского обслуживания - 22% (в августе 2015 года – 20%); кризис морали, культуры, нравственности - 16% (в августе 2015 года – 17%); падение курса рубля/обесценивание денег - 15% (в августе 2015 года – 27%); война на востоке Украины - 11% (в августе 2015 года – 22%); слабость государственной власти - 9% (в августе 2015 года – 6%).

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Менее 6% опрошенных тревожат санкции Запада против России, задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий, невозможность добиться правды в суде, рост национализма, ухудшение межнациональных отношений, грубость, жестокость работников милиции.

Ограничение гражданских прав, демократических свобод (свободы слова, печати) беспокоит только 3% респондентов.

Опрос проведен 26-29 августа 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.