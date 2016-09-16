Опрос: более 80% жителей России не готовы к акциям протеста

Об этом пишут Ведомости со ссылкой на результаты опроса "Левада-центра".

Возможность массовых акций против падения уровня жизни видят только 12% респондентов и 10% допускают протесты с политическими требованиями.

82% и 85% респондентов заявили, что не готовы участвовать в таких акциях.

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"История протестов 2011-2012 годов показала, что в стране ничего не изменилось, остается страх от событий в Украине, и протесты не воспринимаются как мирные акции. Кроме того, людей беспокоит, что власть воспринимает протесты как неприемлемую форму диалога с обществом: они помнят про сроки по болотному делу", - утверждает замдиректора "Левада-центра" Алексей Гражданкин.

Эксперты также указывают, что сейчас в России нет политической силы, готовой возглавить протесты, а общество переживает депрессию, что плохо коррелирует с протестными действиями.