Опрос по судьбе Донбасса: россияне предпочитают нейтралитет и сомневаются в необходимости "гумпомощи"

Так, падает число сторонников продолжения "гуманитарной помощи" "ДНР/ЛНР", передает "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Если в январе 2015 года 78% россиян полагали, что так называемые гуманитарные конвои с продуктами и медикаментами "скорее следует" направлять на Донбасс, то теперь так думают только 64%.

И наоборот, полтора года назад 15% опрошенных считали, что так называемые гумконвои направлять "скорее не следует", а теперь так считают 27% опрошенных.

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Кроме того, респонденты считают, что Россия должна признать "независимость" самопровозглашенных "ДНР/ЛНР" или вообще "не вмешиваться, соблюдать нейтралитет".

В октябре 2014 года за признание "независимости" "ДНР/ЛНР" высказывались 23%, эта цифра не изменилась. А вот доля сторонников нейтралитета постоянно менялась: если в январе 2015 года таких было 28%, то сейчас уже 38%.