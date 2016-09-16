Путин хочет проложить морской путь между оккупированным Крымом и Сочи

00:02, 16 сентября 2016
Мир
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Президент РФ хочет организовать морское сообщение между Сочи и оккупированным Крымом.

REUTERS

Обэтом сообщает «Говорит Москва».

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Путин отметил, что оно должно быть открыто во время туристического сезона, а также призвал организовать авиационное сообщение, которое могло бы привлечь интерес туристов.

Как сообщал УНИАН, Путин и Медведев прибыли 15 сентября в оккупированный Крым.

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