Путин хочет проложить морской путь между оккупированным Крымом и Сочи
00:02, 16 сентября 2016Мир
3073 0
Президент РФ хочет организовать морское сообщение между Сочи и оккупированным Крымом.
REUTERS
Обэтом сообщает «Говорит Москва».
Читайте такжеВ России на военных учениях утонул танк
Путин отметил, что оно должно быть открыто во время туристического сезона, а также призвал организовать авиационное сообщение, которое могло бы привлечь интерес туристов.
Как сообщал УНИАН, Путин и Медведев прибыли 15 сентября в оккупированный Крым.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter