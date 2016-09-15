Как Путин и Медведев посетили оккупированный Крым (фоторепортаж)
19:45, 15 сентября 2016Политика
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Президент России Владимир Путин и премьер РФ Дмитрий Медведев прибыли в оккупированный Крым.
Там они провели заседание "президиума Государственного совета РФ по вопросам развития транспортной системы юга страны" и ознакомились с ходом строительства Керченского моста.
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Путин назвал строительство моста через Керченский пролив в оккупированный Крым "общенациональным проектом".
МИД Украины уже заявил, что направит внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста в связи с посещением президентом и премьер-министром России Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым аннексированного Крыма.
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