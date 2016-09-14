Демократическая партия США обвинила российских хакеров в новом взломе своих серверов

Об этом сообщила председатель Национального комитета Демпартии Донна Бразил, сообщает агентство Reuters.

Публикация произошла в момент, когда представитель хакера выступал на конференции по кибербезопасности в Лондоне, цитирует агентство Европейская правда.

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"Есть один человек, который выиграет от этих преступных деяний, это - Дональд Трамп. Трамп не только публично поддержал Путина, он также призвал россиян продолжать шпионить, чтобы помочь его кампании", - сказала Бразил.

Трамп в июле заявил, что надеется на то, что Россия сможет взломать электронную почту бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Однако впоследствии заявил, что его слова были просто сарказмом.

Ранее кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила российскую разведку во вмешательстве в американские выборы.

Президент США Барак Обама заявлял, что Белому дому известно, что российские хакеры взламывают системы госслужащих США.

Специалисты ФБР продолжают расследовать утечку информации относительно переписки представителей Демократической партии.