Демократическая партия США обвинила российских хакеров в новом взломе своих серверов
Серверы Демократической партии США подверглись новому взлому со стороны хакеров, поддерживаемых Россией, которая пытается повлиять на результаты выборов президента США.
Об этом сообщила председатель Национального комитета Демпартии Донна Бразил, сообщает агентство Reuters.
Публикация произошла в момент, когда представитель хакера выступал на конференции по кибербезопасности в Лондоне, цитирует агентство Европейская правда.
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"Есть один человек, который выиграет от этих преступных деяний, это - Дональд Трамп. Трамп не только публично поддержал Путина, он также призвал россиян продолжать шпионить, чтобы помочь его кампании", - сказала Бразил.
Трамп в июле заявил, что надеется на то, что Россия сможет взломать электронную почту бывшего госсекретаря и кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Однако впоследствии заявил, что его слова были просто сарказмом.
Ранее кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила российскую разведку во вмешательстве в американские выборы.
Президент США Барак Обама заявлял, что Белому дому известно, что российские хакеры взламывают системы госслужащих США.
Специалисты ФБР продолжают расследовать утечку информации относительно переписки представителей Демократической партии.