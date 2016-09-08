Трамп заявил о намерении значительно усилить военный потенциал США

По словам Трампа, он намерен увеличить число военнослужащих, самолетов и кораблей в вооруженных силах США, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Кандидат также заявил, что потребует от Пентагона представить план уничтожения экстремистской группировки "Исламское государство" в течение 30 дней.

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В своей речи в Филадельфии Трамп также заявил, что потребует от всех союзников США по НАТО выполнения обязательств по выделению 2% бюджетных доходов на оборону.

"Я предлагаю новую федеральную политику с акцентом на американские ключевые национальные интересы, с поддержкой региональной стабильности и снижения напряженности в мире. Это потребует пересмотра неудавшихся программ", - заявил Трамп.

На этой неделе кандидат-республиканец получил поддержку со стороны 88 высокопоставленных военных, которые заявили, что он "обладает нужным характером, чтобы быть главнокомандующим".

Параллельно соперница Трампа - кандидат от демократов Хиллари Клинтон - выпустила видеоролик с военнослужащими, критикующими политику Трампа.