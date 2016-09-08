Трамп заявил о намерении значительно усилить военный потенциал США

03:16, 08 сентября 2016
Мир
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что намерен значительно усилить военный потенциал страны, если будет избран на президентский пост.

REUTERS

По словам Трампа, он намерен увеличить число военнослужащих, самолетов и кораблей в вооруженных силах США, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Кандидат также заявил, что потребует от Пентагона представить план уничтожения экстремистской группировки "Исламское государство" в течение 30 дней.

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В своей речи в Филадельфии Трамп также заявил, что потребует от всех союзников США по НАТО выполнения обязательств по выделению 2% бюджетных доходов на оборону.

"Я предлагаю новую федеральную политику с акцентом на американские ключевые национальные интересы, с поддержкой региональной стабильности и снижения напряженности в мире. Это потребует пересмотра неудавшихся программ", - заявил Трамп.

На этой неделе кандидат-республиканец получил поддержку со стороны 88 высокопоставленных военных, которые заявили, что он "обладает нужным характером, чтобы быть главнокомандующим".

Параллельно соперница Трампа - кандидат от демократов Хиллари Клинтон - выпустила видеоролик с военнослужащими, критикующими политику Трампа.

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