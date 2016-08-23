Турция обстреляла позиции исламистов и курдов в Сирии перед наступлением повстанцев

Турецкие военные нанесли удары также по позициям курдских отрядов самообороны в городах Джараблус и Манбидж, передает Би-би-си. Согласно поступающим сообщениям, около 1,5 тыс. сирийских повстанцев находятся в турецком городе Газиантеп, готовясь к нападению.

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что север Сирии "должен быть полностью очищен" от джихадистов "Исламского государства".

Взрыв, произошедший 20 августа на свадьбе в Газиантепе и унесший жизни более 50 человек, предположительно организовало "Исламское государство". Это нападение могло ускорить подготовку к наступлению повстанцев.