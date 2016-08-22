Число жертв теракта в турецком Газиантепе возросло до 51 человека.

Нападение произошло во время свадебного торжества. Теракт совершен в квартале Акдере района Шахинбей, говорится в сообщении, распространенном администрацией Газиантепа, передает Анадолу.

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Как сообщила Республиканская прокуратура Турции, "в результате следственных мероприятий, начатых на месте происшествия, обнаружены фрагменты "пояса смертника". После проведения процедуры аутопсии тела погибших будут переданы семьям. В настоящее время прокуратурой осуществляются интенсивные мероприятия по установлению личности (личностей) преступника (преступников). Общественность будет проинформирована о результатах расследования", - говорится в сообщении прокуратуры.

На месте инцидента проводятся работы по оценке ущерба, нанесенного в результате взрыва.